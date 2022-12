Ha ön A Gyűrűk Ura-filmek rajongója, erre a helyre mindenképp el kell utaznia - Középföldén érezheti magát (FOTÓK)

Egy világhírű, világszerte szállást kínáló cég hobbitházakat is felvett kínálatába.

Az érdeklődők Új-Zélandon található hangulatos lakóházakban szállhatnak meg az úgynevezett Hobbiton Movie Set környékén, ahol a Gyűrűk Ura és A hobbit trilógiát is forgatták. Hobbitban december 14-től lehet szállást foglalni előre meghatározott napokra.

journey to middle-earth, anyone? the one-and-only hobbiton from “the lord of the rings” is now on airbnb for a limited time



hobbits & friends can request to book these stays on december 14 at 10AM NZDT: https://t.co/tDkrmPTOpI pic.twitter.com/3DJYoNWsyZ