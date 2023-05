Ha ön bemerészkedik ebbe a barlangba, hagyjon fel minden reménnyel - halálos vírusokkal van teli

A barlang a Marburg-vírus (amely vérzéses lázat okoz) és az Ebola forrása. Egy olyan denevérfaj él benne, amely nagy valószínűséggel vírushordozó is egyben.

Kitum Cave in Kenya is believed to be the birthplace of two of the deadliest viruses ever discovered: Ebola and Marburg. In the 1990s, the US military led an expedition to the cave home to fruit bats, insects, and elephants to identify the animal species carrying the viruses. pic.twitter.com/cUdGYXZdJk