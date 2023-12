Ha ön bátor, kalandvágyó, nem tengeribeteg és tapasztalt úszó, a világ legveszélyesebb szállodáját önnek találták ki (VIDEÓ+FOTÓK)

Ezt a szállodát magyarul serpenyőnek hívják, elsősorban azon az anyagnak köszönhetően, amiből épült.

A Frying Pan szálloda kb. 50 kilométerre található az Egyesült Államok Észak -Karolina keleti partjától. 40 méter magas, és négy hatalmas fém lábra épült.

1964 -ben építették, és akkor a célja a bejövő hajók tájékoztatása volt. Ez a webhely nagyon jövedelmező a helyi halászok számára, de a nyilvántartások azt mutatják, hogy ez egy veszélyes hely. Ennek oka az, hogy a sekély vízbe beragadt több mint 130 roncs figyelhető meg a körülbelül 40 kilométer szakaszon. Ezért világítótornyként is használták, amely figyelmeztette a veszélyre az embereket. Az építkezés célja azonban az elkövetkező évtizedekben fokozatosan eltűnt. Ennek oka a jóval fejlettebb GPS volt.

2010 -ben egy Richard Neal nevű Oklahoma nevű férfi megvásárolta a helyet, és úgy döntött, hogy egyedülálló hellyé alakítja, ahol megszállhatnak az emberek. Készített egy leszállási területet a helikoptereknek, de hajóval is lehet érkezni erre az érdekes helyszínre.

Neal szerint, aki aktív nyaralásra vágyik, nem fog csalódni. Neal létrehozott egy búvárhelyet, közvetlenül a védett sziklában, amely a szerkezet alatt fekszik. Ezenkívül a látogatók láthatják a napkeltét és a napnyugtát is az erkélyről.

