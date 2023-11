A gyógyíthatatlan beteg Céline Dion több mint 3 év után mutatkozott újra a nyilvánosság előtt (VIDEÓ+FOTÓ)

A kanadai énekesnő, aki tavaly decemberben jelentette be, hogy "merev ember" szindrómát (egy gyógyíthatatlan betegség, ami izomgörcsöt és hangszálproblémákat okoz) diagnosztizáltak nála, a meccs után az öltözőbe ment köszönni a kanadai csapatnak.

A My Heart Will Go On és az I Surrender című dalok előadója kezet fogott a csapat tagjaival. A Montreal Canadiens kommunikációs alelnöke, Chantal Machabee közös fotót tett közzé.

Markíza/para