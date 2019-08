Gyermeket vár Milla Jovovich – FOTÓ!

A színésznő a közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét gyermeket várnak Paul W. S. Andersonnal. A 44 éves Jovovich eddig kétgyermekes anyukának mondhatta magát, hiszen van egy 4 és egy 11 éves kislánya is, most pedig ismét egy lánnyal bővül a család.

„Miután 13 héttel ezelőtt kiderült, hogy terhes vagyok, a rettegés és a boldogság legmagasabb fokait éltem át. A korom miatt, és azért is, mert az előző terhességem vetéléssel végződött, nem akartam túl hamar kötődni a babához”

– mondta a színésznő, aki azt is elárulta, hogy úgy tűnik, a kicsi teljesen egészségesen fejlődik.

via Blikk