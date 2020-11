Geszti Péter is megfertőződött koronavírussal

Geszti szombaton délután élő videóban jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol a rajongóinak elmondta, hogy ő is elkapta a koronavírust.

"Nem nagyon szoktam ilyet csinálni, mert szégyenlősebb fiú vagyok annál, de a lényeg az, hogy három hétig tulajdonképpen nem posztoltam semmit. Ennek az oka nyilván nagyon egyszerű volt: Covid-távon le kellett győznöm nekem is ezt a vírust, és jelentem, jól vagyok, negatív teszteken is túlvagyok. A helyzet az, hogy én kevéssel megúsztam, mert csak egy kis köhögésem és pici hőemelkedésem volt. De ez lényegtelen is, az én koromban már nem illik betegségekről beszélni"