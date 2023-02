A fotóst bekapta egy 15 tonnás bálna - elárulta, hogy minek köszönhetően élte túl a történteket (VIDEÓ+FOTÓ)

A férfinak még arra sem volt ideje, hogy észrevegye, hogy a bálna belsejében van. Csak akkor tűnt fel neki, amikor látta, hogy minden teljesen fekete körülötte. Rainer Schimpf fotós a dél-afrikai partokhoz közel járt, hogy megörökítsen egy szardíniafürtöt a tengerben. Arról azonban fogalma sem volt, hogy mit fog megtapasztalni.

A fotós az úgynevezett "szardíniafutást" akart dokumentálni. Ez egy visszatérő jelenség, amikor több milliárd szardínia vándorol Dél-Afrika partjaira. Ilyenkor cápák, fókák, pingvinek és bálnák gyűlnek össze a közelükben, akiknek ők táplálékforrásul szolgálnak. Ennek az eseménynek a dokumentálása majdnem végzetes volt a fotós számára – írja a Ladbible.

Szerencsére azonban épségben megúszta. Ha a bálna elmerült volna, és Rainer a szájában lett volna, nagy valószínűséggel meghalt volna. Az volt a szerencséje, hogy kiköpte őt. A rémisztő élmény ellenére sem fogja semmi visszatartani attól, hogy ismét visszatérjen a vízre.

Diver Rainer Schimpf describes the shocking moment he was almost swallowed alive by a whale! pic.twitter.com/n0EobTMGDN

Elárulta, hogy az egész történet kevesebb mint két másodpercig tartott, és csak a deréktájon érzett nyomást. Azonnal kiderült számára, hogy egy bálnával van dolga.

– mesélte el a felejthetetlen élményt.

The fins and backside of Rainer Schimpf sticking out of the mouth of a Bryde’s Whale off Port Elizabeth. The whale was after sardines and spit him out. Rainer was fine. pic.twitter.com/LDZR53x2PV