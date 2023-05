Forgalmas út felé kezdett el gurulni egy babakocsi - egy járókelő állította meg (VIDEÓ)

Egy biztonsági kamera vette fel a történteket azonban nem tudni, hol történt az eset. Az illető, aki megosztotta felvételt, azt írta, egy Facebook-profilban bukkant rá a videóra. Szerinte az erős szél miatt történhetett ez az egész, az fújta el a babakocsit.

A babakocsi után rohanó anyuka az első esés után megint a földre zuhant. Egy közelben lévő járókelő sietett a segítségére. Még időben elkapta a babakocsit, így megmenekült a benne lévő gyermek.

Windy AF here today and the stroller rolled away…

Thank god a man catches the stroller before anything bad happens to this lady’s baby. pic.twitter.com/XdEPC6tNb4