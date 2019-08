FORDULAT: Kibékült Jolly és Suzy! 

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a mulatószenész elköltözött a feleségétől és új párja is lett, egy nála 21 évvel fiatalabb hölgy személyében. Az egykori álompár kapcsolata megromlott, hiába biztatták őket a rajongóik, az utóbbi időben már teljesen úgy tűnt, hogy menthetetlen a házasságuk.

A Blikk azt írja, Jollynak és Suzynak sikerült rendezni a nézeteltéréseket és újra szent a béke közöttük - egy rajongó állítólag a legutóbbi koncertjük előtt ölelkezni látta őket a színpad mögött.

A sztárpár közösségi oldalán is történt némi változás, mely arra utalhat, hogy valóban sikerült túljutniuk a sérelmeiken. A napokban Jolly és új kedvese oldaláról is eltűntek a közös fotók, Suzy pedig visszaírta a nevét Tarcsiné Királyvári Zsuzsannára a Facebookon, amit Tarcsi Zoltán, azaz Jolly is nyugtázott egy nyilvános üzenetben az énekesnő oldalán.Suzy ezeket az információkat, nem erősítette meg, de nem is cáfolta a békülésük hírét - annyit mondott, hogy szörnyen nehéz időszakon ment keresztül a család és időre van szükségük, hogy nyilatkozni tudjanak a témáról. Most az a legfontosabb mindkettőjüknek, hogy közös kislányuk nyugodtan tudjon készülni az iskolakezdésre.

Blikk