A fiú élete 12 évét egy buborékban élte le - súlyos betegségben szenvedett

David szülei harmadik gyermeke volt. 1971 szeptemberében született Texasban, volt egy nővére, Katherine. Fiútestvére, David Joseph meghalt a SCID-ben. Amikor a szülők megtudták, hogy még egy fiúgyermekük lesz, az orvosok azt mondták nekik, hogy 50 százalék az esélye, hogy ő is SCID-vel fog megszületni. A szakemberek azt mondták, hogy David steril buborékban való tartása csak egy bizonyos ideig lehetséges – írja a Bright Side portál.

David Phillip Vetter, "the boy in the bubble." Died 38 years ago today. September 21, 1971 – February 22, 1984

Azt gondolták, hogy a fiú 2 éves korára legyőzi a súlyos kombinált immunhiányt. Azonban egész életében a buborékban élt amiatt, hogy védve legyen a vírusoktól és baktériumoktól, amelyek végzetesek lehetnek számára. Sokszor felmerültek kérdések, hogy vajon etikus-e a gyereket buborékban nevelni, de az orvosok végül arra a következtetésre jutottak, hogy nincs más lehetőség.

Everyone should know the story of David Phillip Vetter