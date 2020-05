A fitneszmodell megmutatta a nagyvilágnak barátja csupasz hátsóját (FOTÓK)

Nem vette észre, hogy a párja épp felállt a vécéről és kitörölte a fenekét, amit a tükörszelfinek köszönhetően rengetegen láttak.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6