A fiatal anyuka bánja, hogy nem oltatta be magát – valóságos poklon ment keresztül terhesen

Nehéz pillanatokon ment keresztül az angliai Chelsie King, aki terhesen megfertőződött koronavírussal. Most felszólít minden várandós nőt, hogy ne kövessék el az ő hibáját, hanem oltassák be magukat.

Chelsie januárban esett teherbe, amikor világszerte elkezdődött a koronavírus elleni oltás. Azóta a tanulmányok kimutatták, hogy a vakcina sem a terhes nőket, sem a kisbabájukat nem veszélyezteti. A fiatal nőnek viszont a poklon kellett átmennie, hogy ő is erre a következtetésre jusson.

Júniusban kezdte rosszul érezni magát, néhány nap múlva pedig a tesztek kimutatták, hogy megfertőződött koronavírussal. Amikor belázasodott és drasztikusan csökkent az oxigénszint a vérében, kórházba szállították.

Hogy lélegeztetőgépre köthessék, mélyaltatásba helyezték. Július 14-én az orvosok úgy döntöttek, hogy a fiát idő előtt császármetszéssel világra segítik. A művelet sikeres volt, de Chelsie ezt követően még öt hétig mesterséges kómában volt, vérét külső keringésben dúsították oxigénnel, majd juttatták vissza a szervezetébe.

A nő azóta sikeresen felépült, és élvezheti az együtt töltött időt férjével, Patrickkel és fiával, Raphaellel. „Bánom, hogy nem adattam be az oltást, amikor felajánlották. Mindketten meghalhattunk volna. Nem szeretném, hogy más családok is hasonlón menjenek keresztül. Fontos megmondani a leendő anyukáknak, hogy oltassák be magukat” – üzeni Chelsie.



