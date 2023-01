A férfi kissé bizarr módon emlékezett meg elhunyt feleségéről - élethű szobrot készíttetett róla (FOTÓ+VIDEÓ)

Nagyon bizarr módon emlékezett meg róla. Pontos szilikon másolatot készítetett róla, és szinte mindig ott van vele. Amint arról az Independent portál is beszámolt, felesége kérte ezt tőle.

Tapas Sandilya, 65, lost his wife, Indrani, in 2021 during COVID-19. Before her death, Indrani allegedly told her husband that in the event she passed away before her husband, she would like him to create a silicone model of herself to keep him company, according to The Sun. pic.twitter.com/goTLBi7Gq4