A férfi egy háztetőről ugrott az egyik velencei csatornába - az olasz város polgármestere nagyon dühös a történtek miatt (VIDEÓ)

A videón egy fehérneműs ember látható, amint egy épületből a csatornába ugrik – írja a CNN.

"Megpróbáljuk azonosítani, és nemcsak akarjuk feljelenteni, hanem a barátját is, aki ezt a hülye videót készítette és feltette az internetre"

– mondta a felháborodott polgármester, Luigi Brugnaro.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

Brugnaro azt is elárulta, hogy a rendőrséget is kiküldte az épülethez, hogy kiderítsék, hogyan jutott be a férfi a magánlakóházba, és hogyan jutott fel a tetőre.

"Az életét kockáztatta abban az ugrásban. Delikvens. Valószínűleg nem érti, mekkora veszélyt okozott ezzel a felelőtlen viselkedéssel. Mi van, ha egy hajó halad el mellette?"

– folytatta a feldühödött polgármester.

Brugnaro arra kérte azokat az embereket, akik látták a videót, hogy segítsenek azonosítani a tetőről leugró személyt. Kifejtette, hogy az ilyen emberek azért csinálnak ilyeneket, hogy lájkokat gyűjtsenek a közösségi médiában.

Az ilyen bűncselekmények nem szokatlanok Velencében. Csak tavaly több mint 40 turistát tartóztattak le azért, mert (néhányan még meztelenül is) úsztak a velencei csatornákban. Egy fiatalembert le is tartóztattak, mert szörfözött a híres Grand Canal-on.

Obkec/para