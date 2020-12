Félelmetes zajokat lehet hallani az egész világon - a szakértők nem tudják az okát (VIDEÓ)

Csak annyi biztos, hogy ezeket a morajlásokat csak hideg időben észlelik. Azonban nem csak Amerikában van ilyen jelenség, a föld számos pontján előfordult már. Mindebből Szlovákia sem maradt ki.

A szakértőknek egyelőre fogalmuk sincs, mi okozhatja a zajokat, azonban vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, a kisebb zajszennyezés okozhatja az érdekes környezeti zajokat.

Szakértők egy csoportja elhatározta, hogy magyarázatot találnak a zajok eredetére. Felhasználták az EarthScope Transportable Array (ESTA) 2013 óta rögzített szeizmikus adatait, s felhasználták a morajlásról szóló beszámolókat is. A Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem munkatársai kielemezték az egysült államokbeli híreket is, hogy megtudják, milyen időszakban a leggyakoribbak a morajlások, s kiderült, semmi köze sincs a földrengésekhez. Szerintük légköri jelenség lehet a kiváltó ok.

via24.hu