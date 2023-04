A fantomszigetet rejtély övezi - egyszer ott van, máskor eltűnik a térképekről (FOTÓ+VIDEÓ)

Ez volt a kezdete annak a rejtélynek, amely nem csak a történészeket és a térképészeket gondolkoztatja el, a tudósokat is – számol be az OutLookIndia portál.

A sziget több 19. századi térképen szerepelt. 1895-ben ismét látták, és azt mondták róla, hogy 24 kilométer hosszún és 5 kilométer széles. Számos későbbi expedíció megpróbálta megtalálni a szigetet, de mindegyikük sikertelenül járt. A 20. század elején egyes tudósok elkezdték fontolóra venni azt az elméletet, hogy a sziget soha nem létezett, és térképészeti hibának nevezték.

The island that doesn't exist

Sandy Island had been on maps for an extended period which was supposed to have been discovered by Captain James Cook & appeared on Google Earth. In 2012 a group of marine scientists could not access the island only to discover that it doesn't exist pic.twitter.com/54vHb6SwXd