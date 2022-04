Ezerlábút neveztek el a világhírű amerikai énekesnőről

A 32 éves sztár nevét viselő új ezerlábú fajt a virginiai műszaki egyetem (Virginia Tech) kutatói fedezték fel az az Appalache-hegységben. A körülbelül 22 centiméter hosszú, gerinctelen állat a Swift Twisted-Claw Millipede nevet kapta, tudományos elnevezése pedig Nannaria swiftae.

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I'm a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs