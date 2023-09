Ez a világhírű dal több ember halálát okozta (VIDEÓ)

A Fülöp-szigeteken tilos lejátszani

Frank Sinatra egyik legnagyobb slágere, a My Way állítólag több halálesetért is felelős, egy hihetetlenül baljós jelenséget váltott ki. Több erőszakos incidens történt a Fülöp-szigeteken az elmúlt néhány évtizedben ennek a dalnak a lejátszása során vagy után. 1998 óta körülbelül egy tucat ember vesztette életét a My Way miatt.

Az egyik eset 2007-ben történt, amikor a 29 éves Romy Baligulát a 43 éves biztonsági őr, Robilito Ortega lelőtte San Mateo városának egyik bárjában – írja a CBS News. Az énekes a dal felénél járt, amikor a biztonsági őr felszólította, hogy hagyja abba, mert hamisan énekel. Miután Baligula nem engedelmeskedett, Ortega előkapta a revolverét, és mellkason lőtte Baligulát, aki meghalt a helyszínen.

A sötét jelenséggel kapcsolatban a podcaster Ballen kifejtette:

"Van egy dal a Fülöp-szigeteken, amelyről mindenki tudja, hogy nem éneklik. A legtöbb karaoke bárban betiltották. Ennek az az oka, hogy 1998 óta az embereket elkezdték megölni, amiért elénekelték."

Senki sem tudja, hogy a My Way-től miért vált ki heves, erőszakos indulatokat az emberekből.

"Néhányan azt mondták, hogy a dal üzenete, amely arról szól, hogy az ember férfi, és a maga módján csinálja a dolgokat, sok férfi energiát csepegtet azokba az emberekbe, akik hallgatják, és ez erőszakra késztetheti az embereket"

- magyarázta Ballen.

Topky/para