Ez a férfi megérdemelné a legbunkóbb vőlegény címet - miközben kifelé sétált újdonsült feleségével a templomból, egész végig a telefonját bújta (VIDEÓ)

Az újdonsült házasok egyelőre nem kommentálták az esetet.

A videót egy @CynthiaUmunze profilú felhasználó tette közzé a TikTokon, aki koszorúslány volt az esküvőn, és egyben a vőlegény húga. Forgatott egy 50 másodperces klipet, amelyen az ifjú házasok láthatók, amint az ünnepség után a vendégek között sétálnak a templomban.

A felvételen azonban egy olyan látható, ami sokakban felháborodást keltett. A vőlegény úgy döntött, előveszi a telefonját, és válaszol az üzenetekre, miközben felesége boldogan lépdelt mellette. Miután a pár kiment a templomból, a menyasszony úgy döntött, rászól a férjére. mint látható, feleslegesen tette, mert élete párja újra a telefonjába merült.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT