EURO-2020: Cristiano Ronaldo máris parádézott egyet a budapesti sajtótájékoztatón (VIDEÓ)

Amikor Ronaldo leült a mikrofon mögé, fintorogva vette tudomásul, hogy az egyik szponzor, a Coca Cola két üvege is előtte van.

Gondolkodás nélkül elpakolta az italokat, majd azt mondta:

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!



He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq