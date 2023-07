ÉSZMEGÁLL: Több mint 70 ezer ceruzát gyűjtött össze élete során a férfi

A Colfaxban élő Aaron Bartholmey a KCCI televíziónak elmondta, hogy gyerekkora óta gyűjti a fából készült reklámceruzákat. Állítása szerint a kollekció már 70 ezer darab fölött jár. Ez lényegesen több, mint a hivatalos Guinness-rekord, amelyet 24 ezer példánnyal az uruguayi Emilio Arenas tart 2020 óta.

Bartholmey azt is elmesélte, hogy a szülővárosából származó ceruzák a legkedvesebbek számára a gyűjteményből. Megjegyezte: sok esetben a ceruzák képviselik egy üzlet egyetlen megmaradt emlékét, s úgy véli, ezért ezzel hozzájárulnak a történelmi emlékezethez.

Az Amerikai Ceruzagyűjtők Társasága a napokban kereste fel Colfaxot, hogy számba vegye a gyűjteményt. Bartholomey pedig most már csak arra vár, hogy a Guinness hivatalosan is elismerje az új rekordot, ez azonban akár három hónapba is beletelhet.

(MTI)