ÉSZMEGÁLL: Karácsonyi csomagolópapír erotikus motívumokkal - Péniszes hóember és rénszarvas-szex sokkolta a négygyermekes anyukát (FOTÓK)

A Ladbible portál azonban már tudja, mi történik, ha a szexuális motívumokat tartalmazó csomagolópapír nagyobb meglepetés, mint maga az ajándék.

Pontosan ez történt Nicole-lal, egy queenslandi négygyermekes édesanyával, aki szokatlan mintájú csomagolópapírról osztott meg fotót a Facebookon. Interneten rendelte, és amikor megérkezett, elkezdte csomagolni a karácsonyi ajándékokat. A klasszikus motívumok a rénszarvasokkal és hóemberekkel eleinte egyáltalán nem tűntek számára gyanúsnak. Egy idő után azonban fontos részleteket vett észre. A harmadik ajándék becsomagolása közben szemet szúrt neki, hogy milyen dolgok vannak a csomagolópapíron. Kanos rénszarvast és hóembereket pillantott meg "álló" répával".

Good Morning. Mom accidentally wraps Christmas presents with X-rated wrapping paper.South Cariboo looking at mainly cloudy with 30 percent chance of flurries. Wind up to 15 km/h. High minus 14. Wind chill near minus 21.Have a good day

