Észak-Koreában kutyahúst kínáló éttermek nyitnak - Kim Dzsong Un szerint egy egészséges ételről van szó

A pletykák szerint ez az egész Észak-Koreában bevezetett egészségesebb táplálkozáshoz köthető lépés.

Az üzlet Okryugwan kulináris fellegvár közelében lesz. A helyiek szerint hogy a kutyahúst csemegeként kínáló étterem megnyitása része a lakosság étrendjének javítására tett állami erőfeszítéseknek.

Dél-koreai szakértők becslése szerint Észak-Koreában körülbelül egymillió tonna gabona hiányzik, ami az éves kereslet 20 százaléka. Az egyik ok a világjárvány, ami rossz hatással volt a mezőgazdaságra és az importra is. A legfrissebb anekdotikus jelentések arról is szólnak, hogy éheznek az észak-koreai emberek.

A legtöbb elemző azonban azt állítja, hogy Észak-Koreában a jelenlegi élelmiszer-helyzet meg sem közelíti az 1990-es évek szélsőségeit. Az országban több százezer ember halt meg éhínségben. Egyesek szerint az élelmiszerválság most a legrosszabb 2011 óta, amióta Kim Dzsongun hatalmon van.

Az ottani gazdaságot a koronavírussal kapcsolatos megszorítások még inkább térdre kényszerítették. Annak ellenére, hogy sok lakos élelmiszerhiánnyal küzd, a média egy új, csúcskategóriás kutyahúsétteremről számol be, és az épület terveiről készült fényképek is megjelentettek. Az új üzlet fontos közpénzfelhasználást jelentene, és valószínű, hogy Kim Dzsong Un is ellátogat majd oda, hiszen más éttermek esetében is hasonlóan cselekedett.

Az étterem megépítését 2021-ben közvetlenül az állami televízióban hagyta jóvá. Ezt a lépést azért tartja fontosnak, mert a helyi lakosság étkezési szokásainak javításáról van szó.

A kutyahús Észak-Koreában nemzeti ételnek számít, és számos olyan étteremben szolgálják fel, amelyek különböző főzőversenyeknek is otthont adnak. Ezeket a versenyeket közvetíti az állami televízió is.

