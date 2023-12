Értéktelennek hitt afrikai maszk kelt el 4,2 millió euróért egy árverésen (FOTÓ)

A 88 éves férfi és 81 éves felesége a 2021-es eladás érvénytelenítésére pert indított, amelyet a dél-franciaországi Alés városának bírósága kedden hozott határozatával visszautasított. Az ítélet indoklása szerint a használtcikk-kereskedő, akinek a házaspár eladta a felgyülemlett régi limlomokat, nem rendelkezett szakismeretekkel műtárgyakról, vagyis nem csapta be a tulajdonosokat.

Az eladók azonban tudatában voltak annak, hogy férfiágon a nagyapa, aki egykor kormányzói tisztséget látott el Afrikában, a szóban forgó maszkot más tárgyakkal együtt 1900 körül vitte Franciaországba. A pár mindemellett elmulasztotta elvégeztetni a tárgyak értékbecslését.

A használtcikk-kereskedő esetében a bíróság nem tudott szándékos félrevezetést megállapítani. A maszkról később Montpellier egy aukciósházának szakembere állított ki értékbecslést 300-400 ezer euróra. A kereskedő ezért az eladást követően 300 ezer euró kifizetését is felajánlotta a párnak.

A fang népcsoporthoz köthető maszk, amelyből csak nagyon kevés létezik a világon, a 19. századból származik Gabonból, és nagyon értékes. A Közép-Afrika nyugati partján található ország kormánya is felperesként lépett fel az ügyben a ritka álarc visszaadását követelve, a bíróság azonban elutasította a kérelmet.

An Elderly Couple Sold a ‘Worthless’ African Mask for $157. Now They Are Suing the Buyer Who Auctioned It for 4.4 Million https://t.co/I3gqz1izzE