Érdekes rekordot döntött meg a nő - övé a világ leghosszabb szakálla a nők körében (FOTÓ)

13 évesen kezdett kísérletezni a szakálla ápolásával. Borotválta, gyantázta, akár naponta háromszor is. Miután azonban túlélte a szélütés és a magas vérnyomás miatti részleges vakságot az egyik szemében, úgy döntött, hogy felhagy ezzel a próbálkozással, és hagyja, hogy megnőjjön a szakálla.

Idén Erin hivatalosan is felállította a Guinness-rekordot, 11,8 cm-es állhosszal büszkélkedhet. Ezzel megdöntötte a 75 éves Vivian Wheeler korábbi rekordját.

Erin Honeycutt, 38, was able to grow the record-setting 11.8in (30cm) #beard mainly because she has polycystic ovarian syndrome, #Guinness officials said in a news release Wednesday.#PCOS https://t.co/cyWQPShuia