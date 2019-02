Emberölés előkészülete a vád Pásztor Anna dunaszerdahelyi zaklatója ellen

P. Jozef először a közösségi oldalon zaklatta az Anna and the Barbies énekesnőjét, de ez nem volt számára elég. Elment Anna együttesének az augusztusi fellépésére, ahová kést is vitt magával.

Pásztor Anna kijelentette, nem akar egy levegőt szívni zaklatójával a bíróságon, ezért a csütürtöki bírósági tárgyaláson a vádlott videóhívásnak köszönhetően volt "jelen".

A tárgyaláson a bíró azt a döntést hozta, hogy meg kell változtatni az ügy minősítését. Mindennek az az oka, hogy mivel kés volt a zaklatónál, s üzenetei is fenyegetőek voltak, a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy Pásztor Anna életveszélyben volt.

viaBlikk