Emberek millió hitték azt, hogy Ferenc pápa rapperként sétál az utcákon (FOTÓK)

Első pillantásra a fotók valódinak tűnnek, de számítógéppel készített képek. Néhányan azt is elárulták, hogyan lehet kideríteni, hogy a felvétel valódi-e vagy hamis – írja a Forbes.

Ennek észlelésének egyik legegyszerűbb módja, ha alaposan megnézi a kezét. Midjourney-nak gondja van a generálásukkal, erre bizonyíték a már említett pápáról készült felvétel is, amelyen a keze deformálódott. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy az internetezők a pápát a klipekben látható rapperekhez hasonlítsák, hozzátéve, hogy rendkívül jó ízlése van az öltözködésben.

I thought this was a real picture - just pope francis dripped out in some weather protective gear



Only realized it was midjourney when I looked at the right hand



If someone edited this it would be completely believable. You can no longer believe what you see or hear. Touch… pic.twitter.com/W1fwsSlXnb