Ellopták Tom Cruise 100 ezer fontot érő BMW-jét

Forrás: The Sun

Cruise a Mission: Impossible hetedik részét forgatja Birmingham környékén.

A BMW X7-es típusú autót kedden a Church Streetről lopták el, de röviddel később meg is találták - közölte a helyi rendőrség.

A kocsira Smetwick közelében bukkantak rá. A rendőrség nyomozást indított a lopás ügyében.

A The Sun című brit lap értesülése szerint a kocsiban sok ezer font értékű csomag is volt, amikor elvitték.

A forgatás miatt a birminghami Grand Central bevásárlóközpont egy részét vasárnaptól szerdáig lezárták. A színész rajongói lelkesen számoltak be róla a sajtónak, hogy látták a sztárt az Asha's indiai étteremben. Cruise a közlekedési rendőrség tisztjeivel is fotózkodott a városban tartózkodása alatt, és a város polgármesterével, Muhammad Afzallal is találkozott. A városvezető elmondta: alig várja, hogy láthassa a filmet.

A napokban Cruise azzal örvendeztetett meg egy warwickshire-i családot, hogy engedélyükkel a kertjükben landolt helikopterével.

(MTI)