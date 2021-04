ELKÉPESZTŐ: Interneten terjedő álhír miatt kitiltotta beoltott tanárait egy amerikai iskola

Az intézmény egy interneten terjedő álhírre – miszerint az oltottak „negatív hatással lehetnek az oltatlanokra – hivatkozva döntött így.

BREAKING: A private school in Miami - The Centner Academy - which has about 300 students, is telling their staff and teachers not to get the COVID vaccine and that it will be their policy "not to employ anyone who has taken the experimental COVID-19 injection..." @CBSMiami pic.twitter.com/hX0sVaQRdO