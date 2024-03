Elítélte a bíróság a Rust című film fegyvermesterét

Az operatőr azután halt meg, hogy Alec Baldwin színész fegyvert fogott rá a forgatási próbán, és az elsült.

A bíró elrendelte Gutierrez-Reed azonnali őrizetbe vételét az ítélethirdetés után. A fegyvermester fellebbez az ítélet ellen. A vádak miatt másfél év börtönre és 5000 dolláros pénzbírságra számíthat.

A tíznapos tárgyalás elsősorban arra irányult, hogy a viszonylag tapasztalatlan 24 éves fegyvermester felelőtlenül viselkedett-e a kis költségvetésű film forgatása során, és ezzel veszélyeztette-e a forgatócsoport tagjait és a színészeket.

A bíróság előtti záróbeszédében Kari Morrissey ügyész „állandó és véget nem érő kudarcoknak” nevezte a forgatási biztonság garantálását, mondván, Gutierrez-Reed nem végezte lelkiismeretesen a munkáját.

"Ez nem az az eset, amikor Hannah Gutierrez-Reed egyetlen hibát követett el, és ez az egyetlen hiba az volt, hogy véletlenül éles töltényeket helyezett a fegyverbe"

- mondta Morrissey.

Az ügyészek arra is felhívták a figyelmet, hogy a fegyvermester többször figyelmen kívül hagyta azokat a biztonsági protokollokat, amelyek felfedhették volna az éles lövedékek jelenlétét.

"Ez egy orosz rulett volt"

- mondta Morrissey.

Az ügyészség szerint Gutierrez-Reed tudtán kívül éles lőszert vitt a forgatásra, de volt arra elég ideje, hogy észrevegye annak jelenlétét.

Emellett az esküdtszék tanúvallomást hallgathatott meg arról, hogy a vádlottak nem tartották be az alapvető biztonsági szabályokat, felügyelet nélkül hagyták a fegyvereket, és megengedték, hogy a színészek, köztük Baldwin is hadonászhasson velük.

A tragédia a Rust in New Mexico című film forgatása közben történt még 2021 őszén. A 42 éves Halyna Hutchins meghalt, amikor elsült az Alec Baldwin színész fegyvere, és Joel Souza rendező is megsérült.

Baldwin többször is tagadta a felelősségét az incidensért, azt állítva, hogy nem ő húzta meg a ravaszt. A ballisztikai szakértők azonban arra a következtetésre jutottak, hogy ezt megtette, mer a fegyver másképp nem sült volna el.

Januárban ismét vádat emeltek Baldwin ellen Halyna Hutchins gondatlan emberölés vádjában, miután a bíróság tavaly ejtette a vádakat. Az újbóli vádemelések tárgyalása várhatóan júliusban kezdődik.

TASR/para