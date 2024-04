Elindult egy olyan szépségverseny, amin mesterséges intelligencia által generált "szépségek" versenyeznek (FOTÓK)

A közelmúltban azonban egy kicsit bizarr dologra derült fény, ugyanis mesterséges intelligencia által teremtett nők versenyeznek. Ez a világ első mesterséges intelligenciájú szépségversenye – írja az indy100.

Pénzdíjért versengenek, 5000 dollár a főnyeremény. A szépségverseny neve Fanvue Miss AI, és a lányokat három szempont alapján ítélik meg: megjelenésük, AI-eszközök használata és közösségi média aktivitásuk.

A versenyre több ezer résztvevőt várnak. Ha ön versenyezni szeretne, küldje be a mestreséges intelligenciával alkotott képét, és válaszoljon pár kérdesre, például hogyan lehet jobbá tenni a világot. A Miss AI egy projekt, amelyet a World AI Creator Awards fejlesztett ki, és ez az első versenyük.

A nyerteseket május 10-én hirdetik ki. Az értékelő bizottság e terület különböző szakértőiből áll majd. A legbefolyásosabb és legismertebb mesterséges intelligencia modellek is jelen lesznek, mint például Aitana Lopez és Emily Pellegrini – számol be a Hola! Aitana Instagram-profilján már több mint 300 ezer rajongója van, követőinek száma pedig napról napra egyre több.

Azonban még a mesterséges intelligencia is követ el hibákat. A @moonboi Twitter-profil rámutatott néhány anomáliára és hibás részletre, mint például a hiányzó ujj, az összeillesztett testrészek, a furcsa pózok, amelyek nem egyeznek az emberi test anatómiájával.

my guess is that someone worked very hard in crafting it, but that it’s almost definitely AI generated, or AI-assisted-generated. Too many anomalies to be a real photo.



Also, the perspective looks to be straight-on, but the camera is all the way to the side. Should be distorted pic.twitter.com/qpL7HccjAw