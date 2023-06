Elájult a katona főpróba közben, egyik kollégája sem segített rajta (VIDEÓ+FOTÓ)

Az összeeső katonáról készült videó egyúttal vita tárgyává vált.

Amint a BuzzFeed beszámolt róla, a Trooping of the Color ünnepségen több mint 260 éve ünneplik a brit uralkodó születésnapját, és több mint 1400 katona, 200 ló és 400 zenész vesz részt rajta. Ez egy olyan ünnep, amelynek szigorú szabályai vannak. A harsonán játszó, és elájuló katonáról készült videó valószínűleg azért lepte meg az embereket, mert a kimerült férfi eszméletvesztése után azonnal magához tért, és be akarta fejezni a főpróbát.

King’s Guard trombonist faints during rehearsal for next weekend's trooping the colour parade in London.



The soldier attempts to play on after falling to the ground, but is then led away. In the background, another soldier is being carried away on a stretcher. pic.twitter.com/ufqoHen9qU