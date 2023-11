El szeretne látogatni arra a helyre, ahol a legtisztább víz található az egész világon? Nagyon messze kell elutaznia (FOTÓK)

Ez egy olyan hely, amit egyszer az életben látni kell.

A Te Waikoropupū Új-Zéland déli szigetének északi partján található. Ezek a világ legtisztább édesvizű forrása, aminek átszűrődése a sziklákon akár akár 10 évig is eltarthat, mielőtt a felszínre törne. Ez a víz olyan tiszta, hogy amikor a látogatók a források alkotta medencékbe néznek, láthatják a felszín alatti teljes növény- és állatvilágot. Ráadásul ez a leghidegebb ismert vízforrás, amely az Egyenlítőtől délre helyezkedik el, amely hőmérséklete megközelítőleg 11 Celsius fok.

A területre belépve a látogatókat az új-zélandi minisztérium által felállított tábla fogadja:

– áll a táblán.

Te Waikoropupū Springs are the largest freshwater springs in NZ, the largest cold water springs in the Southern Hemisphere & contain some of the clearest water ever measured. Definitely worth a visit, a very easy walk suitable for all ages. GoldenBay pic.twitter.com/qjZ8l82aDc