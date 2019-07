Egy szabadmászó kapaszkodott fel London legmagasabb épületére

A rendőrséget helyi idő szerint reggel 5 óra 15 perckor hívták ki a brit főváros Southwark kerületében magasodó épülethez - írja a BBC hírportálja. A Twitterre nem sokkal később felkerült videofelvételen egy férfi látható, amint a 309 méter magas felhőkarcoló oldalán kapaszkodik, látszólag kötelek és tapadókorongok nélkül.

