Egy orvos elárulta, hogy mi történik az élet és halál határán - újraélesztett emberek vallomásai gyűjtötte össze

Ez a téma sok embert megrémít. Az orvos, aki több mint 25 éve foglalkozik ezzel az egyedülálló problémával, elárulta, mi történik, amikor az ember élet és halál között van.

Az emberek megnövekedett éberségről számolnak be a szívmegállás után, írja le Dr. Sam Parnia. Elmondása szerint a beteg hallja és érzi, amikor az orvosok elsősegélyt nyújtanak neki, beleértve az egyéb egészségügyi tevékenységeket is. Ahogy a The Sun írja, a betegek azt mesélik, hogy elmennek egy bizonyos helyre, és értékelik az életüket.

„Megállapítottuk, hogy a halál egyedülálló élmény. Ez nem hallucináció, hanem valóság”

– magyarázta az orvos.

Sam Parnia tanulmánya 567 férfit és nőt vizsgált, akiket szívmegállás után újraélesztettek. Az újraélesztés során egy ellenőrző készüléket csatoltak hozzájuk, amely az agyi aktivitást és a tudat esetleges jeleit vizsgálta.

Az orvos a Medical News Today-nek elmondta, hogy sokan gondolkodnak azon, hogy tetteik milyen hatással voltak más emberekre. Ami a helyet, mint a betegek célpontját illeti, néhányan az otthon érzéséről beszélnek. Másoknál régi emlékek jelennek meg, de fenyegető képek is felbukkannak az életükből.

Nový Čas/para