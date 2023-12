Egy magyar lányt szólított meg berlini koncertjén Madonna

A két és fél órás koncerteken Madonna gyakran mesél az életéről, honnan indult a karrierje, milyen nehézségekkel nézett szembe, ráadásul megemlíti az idei nyár történéseit is, amikor kritikus állapotban feküdt az intenzív osztályon. Egyik alkalommal még viccelődött is vele, hogy majdnem meg kellett halnia ahhoz, hogy mind a hat gyermeke egy szobában legyen.

A The Celebration elnevezésű turné 4 évtized munkáját ünnepli, hiszen 40 éve jelent meg Madonna első albuma. A 65 éves dívával kapcsolatban megosztóak a vélemények, vannak, akik kedvelik és vannak, akik nem, de vele kapcsolatban nem lehet közömbösnek maradni. Megkérdőjelezhető az énektudása, a külseje, de ilyen meghatározó személyiségű díva kevés van.

„A művészek azért vannak itt, hogy megzavarják a nyugalmat. Nem azért vagyok itt, hogy népszerű lehessek, hanem hogy szabad” – hangzott el a 2021-ben megjelent Madame X elnevezésű koncertfilmben.

A turné európai állomásain szinte mindenhol teltház volt. A kitartó rajongók számára szinte teljesen megszokott dolog, hogy a koncerteket több mint 10 óra várakozás előzi meg, hiszen a legjobb helyre nem lehet eléggé időben érkezni.

Fanni az idei turné során összesen 5 koncerten vett részt. Először Antwerpenbe utazott el, hogy élőben láthassa Madonnát, utána két koncertjét látta Milánóban, ezt követően pedig Berlinbe ment, ahol szintén kétszer látta a showt. Mind közül november 29-én a berlini állomás volt a legemlékezetesebb, amikor is Madonna szólt hozzá. A koncertek során az egyik dal előtt mesél az embereknek. Az eddigi koncertek során nem igazán szólította meg a közönséget, de ezúttal kivételt tett. Madonna megkérdezte a közönséget, hogy miről beszélgessünk, majd hozzátette: „Lássuk, találok-e egy intelligensnek tűnő személyt…”

Elkezdett keresgélni az első sorban, majd amikor Fannihoz ért, megállt. Pár másodpercig tartották a szemkontaktust, majd odaszegezte a mikrofont és megkérdezte tőle: „Mi a neved, ifjú hölgy?”

Miután Fanni lebetűzte a keresztnevét, ami nem egy szokványos név a külföldiek számára, ezt követően Madonna feltette a következő kérdést, olyan madonnásan:

„Tudod-e, hogy Angliában a fanny jelentése punci? De mi most amúgy sem az Egyesült Királyságban vagyunk, ugye? Mit gondolsz, miről kellene beszélnünk?”

„Magadról” – válaszolta rövidesen a budapesti lány.

„Ma már sokat meséltem magamról, maradjunk az ivásnál.” – mondta Madonna, majd visszasétált a mikrofonállványhoz, és elkezdte a következő dalt.

„Elkezdtem zokogni, nem hittem el, Madonnának voltam annyira szimpatikus, hogy leálljon velem beszélgetni. A legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen megtörténhet. Egy álom vált valóra, életem legszebb estéje volt.” – árulta el Fanni, aki már 17 éve hatalmas rajongója a pop királynőjének.

Honnan is ered ez az óriási Madonna imádat?

"8 éves voltam, amikor legelőször a tévében megláttam Madonnát. A The Confessions Tour c. koncertfelvétel teljesen elvarázsolt, az egészet tátott szájjal néztem. Két évvel később a szülinapom alkalmából anyukám elvitt Bécsbe a koncertjére, azóta az egész életemet végigkísérte. Madonna engem megtanított a küzdésre, hiszen, ha valaki sokat harcol, akkor bármi lehetséges, ez nagyon hozzájárult az én karrierem fejlődéséhez is. A másik dolog pedig az elfogadás. Fontos, hogy ne ítélkezzünk és mindenkit fogadjunk el olyannak, amilyen. Számomra ő egy olyan példakép, akire mindig felnézhettem. Mindig legyél önmagad és soha ne hagyd azt, hogy mások megváltoztassanak, fejezd ki az érzéseidet és mutasd meg a világnak azt, aki te vagy" - véli a rajongó.

(Bokros Bianka)