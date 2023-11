Egy kisfiú nem akart szóba állni a kórházlátogatáson járó Putyinnal, ezért bebújt a paplan alá (VIDEÓ)

Putyin hagyta magát lefilmezni, ahogy bemegy a kutatóközpont szobáiba, ahol gyermekek fekszenek. Nyilvánvalóan nem járt túl jól Vadimmal, mert miután bement a fiúhoz, az bebújt a takarója alá, és nem igazán akart kijönni onnan. Putyin megkérdezte tőle a nevét, de a fiú nem válaszolt, és a paplan alatt maradt – írja a CzechiaPostsen.

A fiú édesanyja is a kórházi szobában volt, és azzal magyarázta gyermeke viselkedését, hogy csupán szégyenlős. Amikor érzékelte, hogy a fia nem fogad szót, megfenyegette, hogy elkobozza tőle a mobiltelefonját.

– mondta Vadimnak, aki aztán egy pillanatra kibújt a takaró alól, de nem nézett rá Putyinra, inkább a plafont bámulta. Az elnök ezután megkérdezte tőle, hogy milyen játékokat szeret, de a fiú továbbra sem válaszolt. Az anyja azt válaszolja helyette: "Minecraft". Vadim megint a takaró alá bújt, és egyértelművé tette Putyin számára, hogy nem hajlandó szóba állni vele.

The boy Vadim hid under a blanket when Putin entered the ward and flatly refused to talk to him. His mother threatened the young oppositionist that she would deprive the boy of his phone for two days.



It's good that Putin didn't kiss the boy on the stomach this time. pic.twitter.com/elxBvnOG1z