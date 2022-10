Egy férfi tinédzserkorában megdöntötte a nem alvás rekordját - 11 napig nem nem hajtotta álomra a fejét, aminek súlyos következményei lettek (FOTÓK)

Akkoriban a rekordot egy honolului DJ tartotta, aki akár 260 órán keresztül is ébren tudott maradni – írja az Unilad portál.

A fiatalemberek ki akarták deríteni, mi történik az aggyal, ha az ember nagyon hosszú ideig nem alszik. A fiúk feldobtak egy érmét, és Gardner veszített. McAllister fellélegezhetett, mert nem neki kellett végrehajtania a kísérletet, azonban Gardnernek ébren kellett maradnia, ameddig csak lehetett.

Hamar kiderült, hogy a kísérlet nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Ezért felkérték William Dement alváskutatót, hogy segítsen nekik.

"Randy szülei nagyon aggódtak, hogy ez fájni fog neki. Akkor még nem lehetett tudni, hogy fennáll-e a halál kockázata az alváshiány miatt"

- jegyezte meg Dement.

Az alváshiány káros hatással van a szervezetre, memóriazavart okozhat, sőt fennáll a magas vérnyomás és a szívbetegségek veszélye.

A kísérlet hamarosan váratlan eredményeket hozott, sérültek a tinédzser kognitív és érzékszervi képességei. Három nap nem alvás után Gardner nagyon rosszkedvű volt, nehezen tudott koncentrálni, rövid távú memóriavesztéstől, paranoiától és még hallucinációktól is szenvedett.

"Fizikálisan nagyon fitt volt. Nem akartuk, hogy elaludjon, ezért kosárlabdázni vagy bowlingozni vittük. Ha becsukta a szemét, azonnal elaludt"

- jegyezte meg Dement.

Gardner összesen tizenegy napig (264 óra) maradt ébren, amivel megdöntötte az akkori rekordot, és ezzel véget is ért a tudományos kísérlet. Ezután kórházba szállították, és tizennégy órát aludt.

„Emlékszem, amikor felébredtem, fáradt voltam, de nem jobban, mint egy normális ember”

– mondta.

11 days 25 minutes



In 1964, Randy Gardner became the world record holder for the longest period of time a human has gone without sleep! pic.twitter.com/Ump7pyk9Wy AP Psychology Review (@Psych_Review) October 16, 2018

In 1963, a teenager named Randy Gardner went 11 days without sleep *for science. I think a lot about this picture of him right after he finally got to sleep and woke up again, and wonder what that must have felt like.

Anyway, here's A.J. Preller today. pic.twitter.com/8rpzOdnmPd Michael Baumann (@MichaelBaumann) August 3, 2022

How many days or how many hours can you lose sleep?



Randy Gardner accomplished the difficult task in 1964 by staying 264 hours without sleep pic.twitter.com/YHvfuKqbeQ Technoisla (@technoisla) August 10, 2021

On this day in 1965, Randy Gardner set the world record for prolonged sleep deprivation without stimulants: 11 days https://t.co/7r8J4DOGtQ pic.twitter.com/GDvWXwKLzX Damn Interesting (@DamnInteresting) January 8, 2017

Először úgy tűnt, hogy a kísérletnek nincs jelentős hatása a szervezetére, de később bevallotta, hogy évtizedekig elviselhetetlen álmatlanságban szenvedett.

"Szörnyű volt. Minden felzaklatott. Olyan volt, mint annak a folytatása, amit 50 évvel ezelőtt tettem"

- tette hozzá a mondanivalójához.

Obkec/para