Egy férfi igazán "pikánsnak" tűnő dolgot filmezett le, amikor meglátott egy felfújható betlehemet az út mellett (VIDEÓ)

Ehhez a történethez kapcsolódva, egy nagyon vicces, de kissé pikánsnak tűnő felvétel jelent meg az X közösségi oldalon, amin egy férfi vihogása hallható az autóban. Megállt, hogy lefilmezze Mária és József két felfújható alakját a Betlehemben.

Amint a felvételen is látható, a szél úgy meggörbítette Mária alakját, hogy úgy tűnik, orálisan kényezteti Józsefet.

Christmas is just 7 days away pic.twitter.com/NxWACAM45U