Egy férfi 20 másodperc alatt elszavalta Michael Jackson egyik leghíresebb dalát - mindezt jótékonykodásból tette (VIDEÓ)

Egy John Moschitta Jr. nevű férfi. büszke tinédzserként tanult készségére. Hihetetlenül gyorsan tud beszélni, és teljesítményével még Guinness-rekordot is szerzett - írja az Obkec .

Ahogy a LADBible portál is beszámolt róla, Michael Jackson egy jól ismert dalán mutatta be tehetségét, aminek a szövegét 20 másodperc alatt mondta el.

Moschitta Jr., becenéven Motormouth vagy "The Fast Talking Guy" amerikai énekes és színész. Korábban ő tartotta a világrekordot, ő volt a világ leggyorsabban beszélő embere.

Percenként akár 586 szót is képes helyesen artikulálni, ennek köszönhetően számos reklámban is feltűnt, például a FedEx vagy az instant rizst gyártó Minute Rice logisztikai cégnél.

A 10 O'Clock News című bostoni televíziós műsorból Marcus Jones riporterrel 1987-ben beszélt képességeiről. Elmagyarázta, hogy ilyen készség elsajátítására egy jótékonysági akció buzdította fel.

"12 éves voltam, és néhány háztömbnyire a házunktól egy agyi bénultsággal foglalkozó szervezet működött"

- mesélte.

A férfi ekkor tudta meg, hogy a csoport 2 ezer dollárt ádományoz az alattomos betegség elleni küzdelemre, ha valaki megdönt egy világrekordot. "Először hullámvasútra akartam ülni. De azt mondták, hogy egy 12 éves fiút két hétig nem engedik ezt meg"

- tette hozzá.

Így hát azonnal hazament, és elkezdte lapozgatni a Guinness Rekordok Könyvét. Úgy döntött, hogy megtanul gyorsan beszélni. A rekord megszerzése érdekében zsűri előtt adta elő a You Got Trouble című dalt, amely az ismert Music Merchant című musicalből származik.

Miután elmesélte a történetét, a riporter megkérdezte, meg tudná-e mutatni a képességét a kamerák előtt. Megkérte, hogy próbálja meg elmondani Michael Jackson Bad című híres dalát. Bár a férfi 20 másodperc alatt a teljes dal harmadát tudta elmondani, ám nem volt igazán elégedett a teljesítményével.

Moschitta Jr. 1990-ben veszítette el a világrekorderi címet, amikor is a brit elektronikai eladó, Steve Woodmore megdöntötte az ő rekordját,mivel percenként 637 szót érthetően kimondott. Jelenleg azonban a rekordot a kanadai Steve Shannon tartja, aki 1995 augusztusának végén 260 szót szavalt el William Shakespeare író Hamlet monológjából 23,8 másodperc alatt, ami 655 szó/perc sebességet jelentett.

Obkec/para