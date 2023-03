Egy srác megkérte a chatbotot, hogy szerezzen neki minél több pénzt. Nemsokára kiderült, mi lett ennek az eredménye.

A férfi 100 dolláros költségvetést adott a chatbotnak, és megbízta, hogy pénzt keressen vele.

- írta a férfi a Twitteren.

I gave GPT-4 a budget of $100 and told it to make as much money as possible.



I'm acting as its human liaison, buying anything it says to.



Do you think it'll be able to make smart investments and build an online business?



Follow along pic.twitter.com/zu4nvgibiK