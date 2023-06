Egy európai országban élnek a legnagyobb mellű nők, a szlovákiai hölgyek a középmezőnybe tartoznak

Még magát a statisztikai oldalt is meglepte, hogy olyan országok is felkerültek a lista elejére, amelyekben hosszú évek óta küdzenek az elhízással.

A World Data portál által gyűjtött információk szerint a dekoltázsa általános egészségi állapotának mutatója lehet. "A legnagyobb mellű nők Norvégiában találhatók, ahol a melltartó mérete C és D között mozog , őket követi Izland, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. A legkisebb mellű nők Közép-Afrikában és Délkelet-Ázsiában élnek"

- írja az oldal.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az emlőnagyobbodás gyakran olyan országokban fordult elő, ahol az elhízás is nagy gondot okoz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) túlsúlyosnak tekinti azt, akinek a BMI-je 25 vagy annál magasabb. Ha azonban egy személy az elhízás kategóriájába esik, az azt jelenti, hogy a BMI-je 30-nál nagyobb.

Az egyetlen ország a legjobb 20 között, amely megőrizte egészséges BMI-jét, Dánia volt 24,6-tal. Az elhízáshoz az Egyesült Államok állt a legközelebb, ahol az átlagos BMI eléri a 29,0-t.

A női mellek nagyrészt zsírszövetekből és mirigyekből állnak. A mell alakját nemcsak genetikai tényezők határozzák meg, hanem a kötőszövet zsírtartalma és összetétele is. Ezért általában a nők esetében minél nagyobb a súlyuk, annál nagyobb a mellük.

Nem meglepő, hogy afrikai és ázsiai országokban él sok kismellű nő. Egyrészt gyakran hivatkoznak genetikai okra. Ezeken a szubkontinenseken az emberek általában kisebbek és vékonyabbak. Az átlagos nő Délkelet-Ázsiában körülbelül 153 centiméter magas és 55 kilónál kevesebb. Közép-Afrikában is alacsonyak a nők, átlagmagasságuk 160 centiméter, súlyuk kevesebb, mint 60 kiló. Ez egy kis mell és az átlagos testarányok asszociációjához vezet.