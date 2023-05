Egy elsőre gusztustalannak tűnő megoldás életeket menthetett volna tűz esetén - ez a WC-n keresztül való lélegzés (FOTÓ)

Az egész ötlet az, hogy ha a helyiség tele van mérgező gázokkal, az ember túlélheti, ha egy csövet átszúr a WC-csészében. Szagzáróként szolgál a fürdőszoba és a csövek között. Magában a csőben van levegő, ami egy füstös térben segíthet az ott tartózkodó személynek a mentőszolgálat megérkezéséig – írja az IFLScience portál.

Odd #patent time. In 1982 William O. Holmes received this patent, for a "fresh air breathing device & method," supplying hotel guests with fresh air while awaiting rescue from toxic gases & smoke, by inserting a breathing tube through the water trap of a toilet's vent pipe. pic.twitter.com/qpKq5O2o7u