Egy brazil férfinak öt felesége van, akikkel templomban házasodott össze - online szextippeket adnak, ezzel keresik a pénzüket (FOTÓK)

Egy férfi, aki arról ismert, hogy több felesége is van, újabb nővel bővítette a háremét. Az 51 éves nő valamivel idősebb a többi menyasszonynál, de úgy tűnik, ebben az esetben a szerelemnek nincs korhatára - írja az Obkec .

Volt olyan időszak, hogy Arthurnak kilenc felesége is volt, és abban reménykedett, hogy lesz egy tizedik is. Végül azonban négy nőtől elvált. A férfi háremébe nemrég lépett be az 51 éves Olinda Maria, aki elmondta, hogy a poliamor házasságba lépését Arthur első feleségének, a 26 éves Luana Kazakinak kellett jóváhagynia – írja a 7News portál.

Olindának van tapasztalata az ilyen típusú kapcsolatokban, és nem aggódik amiatt, hogy a többi feleség féltékeny lesz rá. Hozzátette, hogy nagyszerű feleség, partner és barát, és minden nőtől elvárja, hogy tegyen meg mindent, hogy gondoskodjon férjéről. Ugyanakkor Olinda elismerte, hogy miközben Luana jóváhagyására várt, ideges volt és bizonytalannak érezte magát.

"Amikor találkoztunk, azonnal rájöttünk, hogy erős kapocs van közöttünk. Úgy tűnik, mintha előző életekből ismertem volna"

- mondta.

Miután a többiek jóváhagyták Olinda maradását, a nő csatlakozott Luanához, Emllyhez, Amandához és Karolhoz. A katolikus egyház által hivatalossá tették ezt a szokatlan kapcsolatot, bár jogilag nem hivatalos frigyről van szó, mivel a többnejűség illegális Brazíliában.

Arthur és feleségei szextippeket tesznek közzé az OnlyFans platformon, és havi 56 ezer eurót keresnek ezzel a "munkával". A brazil férfi elismerte, hogy igyekszik kielégíteni mindegyik felesége szükségleteit. Azt mondja, hogy a szexuális életük nagyon intim, szórakoztató és kellemes is egyben. Korábban volt időbeosztásuk, és minden nővel lefeküdt az előzőleges megállapodások szerint. De az időbeosztás betartása sok problémát okozott, és néha úgy érezte, hogy a menetrend miatt kell szexelnie, nem pedig örömből. Emiatt inkább spontán bújik ágyba a feleségeivel.

Obkec/para