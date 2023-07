Egy 16. századi katedrálisban egy űrhajós szobrára bukkantak - többen elkezdtek ujjongani, hogy tényleg lehetséges az időutazás (FOTÓ)

A salamancai katedrális két összefüggő templomból áll. Az egyik a 12., a másik a 16. századból származik. Sokan biztos felteszik a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy abban az időszakban az emberek találkoztak űrhajósokkal. Egyesek szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy valóban létezik az időutazás – írja az Indy100 portál.

- írta egy felhasználó a közösségi oldalon. Vajon mi lehet az igazság?

Egy másik, azóta törölt Facebook-bejegyzés így szólt:

There is a carving of an astronaut on the cathedral of Salamanca in Spain pic.twitter.com/9vMMI0jMzZ