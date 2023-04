Egy 106 éves tetoválóművész szerepelt a Vogue címlapján - egész élete ott látható az idős nő bőrén (FOTÓK)

A Vogue a Twitteren is megosztotta a képet, amin a művész extravagáns színes nyaklánccal, finom sminkkel látható – számol be az Unilad portál. "Apo Maria 'Whang-Od' Oggay a filippínó szellem erejét és szépségét szimbolizálja. Állítólag generációja utolsó hagyományos tetoválóművésze, akinek a bőrén az erőt, a bátorságot és a szépség kalinga szimbólumait örökítettek meg" - olvasható a a vírusos tweet leírása.

A tetoválóművész azután került a figyelem középpontjába, amikor megmutatta a batok nevű ősi tetoválási módszert. Ez egy több mint 1000 éves hagyományos technika, amelyben a szénkoromból készült tintát egy nagyon éles pálcikával ütögetik a bőrbe.

Tizenhat évesen tanulta meg ezt a technikát, amit édesapjának köszönhet. A Vogue-nak adott interjújában elmondta, hogy a világ minden tájáról érkező ügyfelek érdeklődnek az ilyen típusú tetoválás iránt, és ő addig fog dolgozni, amíg csak bírja. Whang-Od abból a szempontból is eredeti, hogy egész élete ott van a bőrén.

