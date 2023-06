Ebben a városban már 452 alkalommal jelentek meg földönkívüliek - ennek köszönhetően megnőtt a helyi turizmus

A lakosok elmondása szerint az idegenek olyan helyet keresnek, ahol leszállhatnak, és ez a város ideális számukra. Az ott élők mindig izgatottan várják őket, még emlékhelyeket is készítettek a számukra, és Lino-machiban van egy kilátótorony is az égbolt megfigyelésére.

A város jövedelmező üzletet csinált az állítólagos földönkívüli küldetésekből, ennek köszönhetően nőtt a helyi turizmus. Itt található a Furenai Kan UFO Múzeum, ahol sok titkos dokumentumot és a CIA-tól kiszivárgott kutatás dokumentumai tekinthetők meg. A legtöbb állítólagos megfigyelést a közeli Senganmori-hegyről jelentették, ami sok embert vonzott a helyszínre, akik abban a hitben mentek oda, hogy látnak majd egy UFO-t.

Tiny town in Japan called Lino-Machi has been dubbed the “home of aliens” and has had 452 UFO sightings this year alone pic.twitter.com/OUbLiG6ydl