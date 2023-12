Dupla méhe van a nőnek, két egymást követő napon is gyermeket szült

A 32 éves amerikai Kelsey Hatcher két egymást követő napon is gyermeket szült. Ez azért lehetséges, mert a nőnek két méhe van.

Hatcher kedden hozta világra az egyik, szerdán pedig a második lányát a birminghami Alabama Egyetem (UAB) kórházában. Mindkét kislány és az édasanya is jól van, már a kórházból is hazaengedték őket. A lányokat testvéri ikreknek nevezik, még ha más-más napon is születtek.

Az édesanya 17 éves tudta meg, hogy két méhe van, az UAB szerint ez egy olyan ritka veleszületett rendellenesség, amely csak a nők 0,3 százalékát érinti. Ráadásul az, hogy mindkét méhben teherbe esik egy nő, még ennél is kisebb: nagyjából egy a millióhoz.

Az Alabama Egyetem szülészorvosa úgy nyilatkozott, hogy egy olyan ritka esetnek lehetett szemtanúja, amely a legtöbb ember számára az ő szakmájában ritkaságszámba megy

Via444