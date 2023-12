Díszpolgári kitüntetést kapott Majka

„Hat ez a nap is eljött. Köszönöm a városnak , hogy felnevelt, kitanított, és a végén 21 ev elteltével sem feledkezett meg rólam. Hálás vagyok!” - írja az Instagram oldalán az énekes.

„Karrierje, sikerei és közéleti szereplései során Ózd város jó hírét is tovább vitte országunkban. Sokat küzdünk a sztereotípiák ellen, és Majkán keresztül az ország bármely pontján azt látják az emberek, hogy Ózdon is vannak tehetségek. Jótékonysági akcióit bár nem szokta nagydobra verni, például az egészségügy és a sport területén, Ózdon is többször segített már. Manapság Ő a legismertebb, és leghíresebb ózdi. Éppen ezért, amikor Zsuponyó Anett alpolgármester asszony a díszpolgári kitüntető címre felterjesztette, magam sem gondolkodtam a döntésen. Amit az életében Majoros Péter elért, azért egyértelműen jár a kiemelt elismerés. Mi, az ózdi önkormányzat így tudjuk a megbecsülésünket kifejezni, a karrierje során eddig elért eredményeket elismerni“ – tette közzé Facebook-bejegyzésében Janiczak Dávid, Ózd polgármestere.

(444.hu)