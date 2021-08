Dér Heni kisfiával büszkélkedett - megmutatta őt a nyilvánosságnak (FOTÓ)

Dér Heni májusban hozta világra kisfiát, Bendegúzt, akit most megmutattak a nyilvánosságnak a Story magazin címlapján - írja a 24.hu.

Eddig is látható volt a csöppség, például Heni videoklippjében, azonban az arca nem látszódott. Most azonban úgy döntöttek, megmutatják az embereknek, hogy hogyan is néz ki a kisfiuk.

Heni elárulta a Story magazinnak, hogy 3 hónapos fiával nincs semmi gond, nincsenek miatta álmatlan éjszakái.

Az éjszakákat majdnem végigalussza, hat órán át fel sem ébred. Nem hasfájós, nem sírós, viszont nagyon jó fej, mosolyog, nevet, nagyon cuki. Ezer százalékig biztosak vagyunk benne Gergővel, hogy ennek köszönhetjük, hogy ilyen őszinte a mosolyunk. Olyan felhőtlen és harmonikus az életünk vele, amilyen már a várandósság ideje alatt is volt. Ha mindez ilyen marad, jöhet is a második baba, mert így könnyen kedvet kapunk. Nem tűnik távolinak a családbővítés.

Az énekesnő az interjúban azt is elmondta, hogy ismerőseik közül páran azt gondolták, hogy nem lesz jó anyai annak ellenére, hogy kisfia megszületése megváltoztatta őt.

Sajnálom, hogy későn váltam anyává, mert ez egy csoda, de ugyanakkor örülök is neki, mert erre tényleg meg kell érni. Sokan kételkedtek bennem a távolabbi ismerőseim közül, akik azt látták, hogy egy fiús, karrierista nő vagyok, és azt gondolták, hogy sose lesz nekem annyira fontos egy gyerek, mint a munka. Márpedig de. Eltűnt a fiús énem, amivel eddig daráltam a férfiakat, mert nincs rá szükségem, megtaláltam az igazit.

